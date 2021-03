Meer remakes van Square Enix onderweg

Final Fantasy-uitgever Square Enix lijkt met meer remakes op de proppen te willen komen. Welke games er nog meer van een nieuw jasje worden voorzien. Welke games dat zijn, blijft vooralsnog een raadsel.

Wat we wel weten, is dat de uitgever een deal met Forever Entertainment heeft gemaakt, waardoor de ontwikkelaar de verantwoording voor deze remakes op zich neemt. Biznes claimt overigens dat het om meerdere games lijkt te gaan.

Forever Studio is overigens een Poolse studio dat in 2010 werd opgericht. Je kent ze misschien van games als Frederic: Evil Strikes Back, Merchants of Aidan, Sparkle 3 Genesis, Violett: Remastered Edition, Zombilli en andere games, maar zijn misschien iets meer bekend als de ontwikkelaars achter the Panzer Dragoon remaster voor de Nintendo Switch.

De studio zal volgens het bericht van Bizness de gameplay van de games niet veranderen, maar puur en alleen van een nieuw grafisch design voorzien. De studio mag overigens 50% van de inkomsten in eigen zak steken, maar moet daarvoor wel de ontwikkeling ervan voor eigen rekening nemen. Alle games die zij van een remake zullen voorzien komen overigens wel uit Square Enix’ portfolio, maar we hebben nog steeds geen idee welke games dat zijn.

We zullen het uiteraard op de voet voor jullie blijven volgen. Welke games hopen jullie dat Square Enix van een remake gaat voorzien? Laat het ons weten in de reacties!