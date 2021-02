Meer PlayStation exclusives naar pc; beginnend met Days Gone deze lente

Sony is van plan meer exclusives naar de pc te gaan brengen en de eerste game die in de planning staat is Days Gone.

Dit heeft PlayStation baas Jim Ryan laten weten in een interview met GQ. Days Gone is de eerste game die deze lente de ‘sprong’ van console naar pc zal maken.

Sony initiële beslissing om hun games naar de pc te brengen, begon met Horizon Zero Dawn dat vorig jaar naar de pc kwam. De game werd in eerste instantie niet al te goed ontvangen door de vele bugs, maar daar is Guerrilla Games al druk mee aan het stoeien geweest.

Volgens Ryan was de beslissing om de exclusives naar de pc te brengen ‘vrij eenvoudig’ was, voornamelijk door de grote vraag naar deze games.

“We bevinden ons nu in het begin van 2021 met onze ontwikkelingsstudio’s en de games die ze maken in een betere vorm dan ooit tevoren. Vooral vanaf de tweede helft van de PS4-cyclus hebben onze studio’s een aantal geweldige, geweldige games gemaakt ”

, aldus Ryan.

“Er is een mogelijkheid om die geweldige games aan een breder publiek bloot te stellen en de economie van game-ontwikkeling te erkennen, die niet altijd eenvoudig is. De kosten voor het maken van games gaan met elke cyclus omhoog, omdat het kaliber van de IP is verbeterd. Bovendien is ons gemak om het beschikbaar te maken voor niet-consolebezitters gegroeid. “

Wat betreft de lancering van Horizon Zero Dawn, zei Ryan dat er geen ‘enorm negatieve reacties’ van PlayStation-fans waren op het zien van de game op pc, en het lijkt daar goed te hebben gepresteerd, hoewel Ryan geen specifieke verkoopcijfers gaf.