Meer Overwatch 2 nieuws komt pas in februari

Hoewel er waarschijnlijk meer dan genoeg mensen zitten te wachten op nieuws betreffende Overwatch 2, zullen we er nog een aantal weken op moeten wachten. Een update over de game komt namelijk pas tijdens Blizzcon Online in februari.

Dit nieuws werd gedeeld door Blizzard’s vice-president Jeff Kaplan in de onderstaande developer update, geplaatst op Overwatch’ Youtube-kanaal. Vanwege de Coronacrises zal ook Blizzcon volgend jaar verder gaan als een digitale variant. Blizzcon Online, zoals deze versie zal heten, zal op 19 en 20 februari plaatsvinden. Verwacht dan dus meer te horen over dit vervolg op de populaire online shooter.