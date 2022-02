Meer informatie over next-gen versie GTA en updates The Contract missies

In een persbericht laat Rockstar weten wat er de komende tijd voor GTA V en GTA Online in de planning staat.

De ontwikkelaar schrijft het volgende in een persbericht:

Aangezien de GTA-community elk jaar blijft groeien, willen we graag van dit moment gebruiken om iedereen te bedanken die in 2021 GTA gespeeld heeft. Of je je nou waagde aan de adembenemende snelheden in de Los Santos Tuners, op zoek ging naar de verloren tracks van Dr. Dre in The Contract, of gewoon met vrienden een ravage hebt aangericht in Freemode.

The Contract – Short Cut to Short Trips en meer

The Contract bracht het verhaal van GTAV naar het hedendaagse GTA Online. Spelers hielpen Franklin Clinton bij het opzetten van zijn Celebrity Solutions Agency en bij het opsporen van de verloren, onuitgebrachte muziek van hiphopmagnaat Dr. Dre. Daarnaast bevat de update veel nieuwe gameplay, zoals Security Contracts, Payphone Hits en de mogelijkheid om in de huid van Franklin en Lamar te kruipen voor de Short Trips co-op verhaalmissies.

Om er zeker van te zijn dat iedereen makkelijk toegang heeft tot de Short Trips, kunnen spelers binnenkort rechtstreeks via het Jobs-menu toegang krijgen tot Short Trips zonder de verhaalmissies van The Contract te hoeven voltooien. En houd je ogen open voor de officiële versies van Dr. Dre’s tracks uit The Contract, die vandaag nog op je favoriete muziekstreamingdienst verschijnen.

De nieuwe generatie GTAV en GTA Online

Met een GTAV-community die sterker is dan ooit, komen Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online nu op 15 maart ook naar de Playstation 5 en Xbox Series X|S. Hiermee wordt de blockbuster open-wereld ervaring beschikbaar voor alle spelers in bezit van de laatste hardware. Wij waarderen de steun die wij door de jaren heen hebben gekregen enorm, zeker nu de game alweer haar derde generatie ingaat.

Grand Theft Auto V en GTA online voor PlayStation 5 en Xbox Serie X|S bevatten nieuwe grafische modi met een resolutie tot 4K, tot 60 frames per seconde, texture- en draw distance-upgrades, HDR-opties en ray-tracing. Daarnaast bevat de game de technische vooruitgang die hoort bij de nieuwste consolegeneratie met snellere laadtijden, meeslepende 3D-audio, platform-specifieke functies zoals geavanceerde haptic feedback, en nog veel meer.

Mensen die spelen op een PS4 en Xbox One die hun spel willen voortzetten op de nieuwste generatie hardware, kunnen bij de lancering zowel hun GTAV Story Mode-voortgang als hun huidige GTA Online-personages en -voortgang overzetten naar PS5 en Xbox Series X|S met een eenmalige overdracht.

Bovendien verschijnt er bij de lancering een nieuwe standalone-versie van GTA Online voor Playstation 5 en Xbox Series X|S. Deze is de eerste drie maanden gratis beschikbaar is voor PlayStation 5-spelers, waardoor het voor nieuwe spelers gemakkelijker dan ooit wordt om alles wat GTA te bieden heeft te ervaren.



Verbeteringen in GTA Online

GTA Online voor PS5 en Xbox Series bevat ook een aantal verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om de GTAV Story Mode-proloog over te slaan voordat je Online start. Daarnaast is er ook een gloednieuwe GTA Online tutorial.

Nieuwe GTA Online-spelers komen nu eerst bij de Career Builder, om direct te kiezen voor een van de vier illegale ondernemingen: Biker, Executive, Nightclub owner, or Gunrunner. Daarnaast ontvangen nieuwe spelers een startkapitaal dat hen helpt bij het kiezen van ontroerend goed, een mooie auto en de vuurkracht die nodig is om hun onderneming van de grond te krijgen. Terugkerende spelers hebben ook de optie om opnieuw te beginnen met hun karakter en op elk moment gebruik te maken van de Career Builder.



Daarnaast geeft de ontwikkelaar te kennen dat de volgende GTA in ontwikkeling is en dat men niet kan wachten om meer informatie over GTA 6 te delen.