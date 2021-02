Deathloop is verder onder de loep (haha) genomen. We krijgen een leuke video te zien waarin we een lekkere sfeerimpressie krijgen.

De first person shooter heeft een hoop creatieve manieren om je vijanden om te leggen; denk aan van uiterlijk veranderen, spring tussen gebouwen voor de ultieme verassing of schiet gewoon old-school een magazijn kogels leeg.

Er hangt een heerlijk jaren 80 sfeertje, met felle kleuren, hoge schoenen en toffe muziek. De arcade shootermoet later dit jaar uitkomen.