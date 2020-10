Meer details bekend omtrent Resident Evil Village

Er zijn vandaag meer details naar buiten gekomen omtrent het plot, de gameplay en de vijanden in Resident Evil 8, ofwel, Resident Evil Village. De details zijn afkomstig van het Japanse magazine Famitsu.

In haar laatste uitgave besteedt Famitsu magazine uitgebreid de aandacht aan het aankomende Resident Evil Village. Voor iedereen die geen Japans spreekt, schrijft of leest biedt Axel Aniel gelukkig uitkomst; hij heeft de feature namelijk vertaald en bespreekt deze uitgebreid op zijn Twitter-account.

Aniel geeft onder andere antwoord op vragen over het narratief, de vijanden en tot slot de gameplay. Voor wie benieuwd is: de gehele thread is middels deze link te vinden. Er kunnen echter lichte spoilers in te vinden zijn. Je bent dus alvast gewaarschuwd!

Resident Evil Village zal ergens in 2021 verschijnen voor pc, Playsation 5 en de Xbox Series X/S. Er is nog geen nieuws bekend omtrent de ontwikkeling van versies voor de current-gen.