Paper Mario het kopen waard?

Paper Mario: The Origami King verschijnt morgen. Nintendo heeft nog wat meer laten zien van de game.

Meer duidelijkheid over gevechten

De Paper Mario franchise gaat al een lange tijd mee. De eerste game verscheen al op de Nintendo 64. Er is veel geëxperimenteerd met de gameplay, niet altijd op een positieve manier. Met name de recente games waren vaak onoverzichtelijk en bevatte teveel onnodige items tijdens gevechten. Gelukkig lijkt dat met de nieuwste game uit de serie verleden tijd. Nintendo lijkt terug te keren naar de kracht van de eerste games, namelijk eenvoud.

Echter betekent eenvoud niet dat er niets te doen is. Integendeel, er lijkt veel werk te zijn gestoken in de werelden waar Mario naartoe moet reizen. Het thema wordt ook goed uitgebuit, de linten, de elastieke of plakband bazen ogen bijvoorbeeld erg mooi. Vanaf morgen weten we meer!

Bekijk de nieuwe beelden hier (let op voor lichte spoilers):



