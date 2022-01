Medewerkers Activision Blizzard halen 373.000 dollar op voor stakers

De crowdfundingcampagne van de medewerkers van Activision voor de stakende werknemers heeft ruim 373.000 dollar opgebracht.

Naast het betalen van de stakende medewerkers heeft de ABK Workers Alliance ook geld verzameld voor het ‘verhuizen van testers’ bij Warzone-ontwikkelaar Raven Software. Het quality assurance-team is inmiddels al vijf weken bezig met staken, vanwege het plotselinge stoppen van contracten van QA testers door Activision Blizzard.

Het ABK (werknemers van Activision Blizzard King) laat op Twitter weten dat de overname van Microsoft niets doet veranderen aan hun eisen. Zo willen ze dat CEO Bobby Kotick opstapt en de QA testers hun baan terugkrijgen. Activision heeft wel gereageerd op de stakingen, maar lijkt vooralsnog niet met concrete oplossingen te komen.

The news of Activision's acquisition by Microsoft is surprising, but does not change the goals of the ABK Worker's Alliance. (1/6)

