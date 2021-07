Mede-grondlegger Rockstar Dan Houser opent nieuwe studio

Dan Houser is bezig met een comeback in de game-industrie. Een van de grondleggers van Rockstar heeft namelijk een nieuwe studio geopend.

De medebedenker van onder ander GTA en Red Dead Redemption verliet die studio vorig jaar, maar komt nu terug met een nieuwe studio. Op het GTA Forum werd namelijk gespot dat Houser een nieuw bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft geopend onder de naam Absurd Venture in Games. In de beschrijving van het bedrijf staat vermeld dat het “kant-en-klare interactieve software-ontwikkeling voor vrije tijd en entertainment” levert.

Houser staat als producer en creative director ingeschreven en het bedrijf werd pas op 23 juni opgericht. Maar dat is niet alles, Houser registreerde ook twee andere bedrijven in de VS met vergelijkbare namen: Absurd Ventures LLC, net als Absurd Ventures in Games LLC – beide ingeschreven in februari. De Amerikaanse bedrijven zijn gevestigd in Delaware, terwijl de Britse onderneming in Cheshire is gevestigd.

Interessant is dat het vermelde adres van de Britse studio hetzelfde is voor Oakwood Corporate Secretary LTD, een Brits bedrijf dat administratieve en zakelijke behoeften voor andere bedrijven afhandelt, zoals het beheren van hun Companies House-dossiers. Verder vermeldt geen van de geregistreerde bedrijven andere medewerkers dan Dan Houser zelf.

Houser leidde samen met zijn broer Sam de ontwikkeling van veel van de iconische games van Rockstar, zoals de GTA- en Red Dead Redemption-serie. Terwijl Sam Houser vandaag Rockstar blijft leiden, kwam het vertrek van Dan na een lange pauze na de lancering van Red Dead Redemption 2.