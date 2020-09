Medal of Honor: Above and Beyond komt uit op 11 december

De Medal of Honor VR-ervaring genaamd Above and Beyond komt op 11 december naar Oculus-brillen Rift en Quest. Dat maakte ontwikkelaar Respawn Entertainment gisteren bekend.

Tussen al het next-gen geweld door zou je bijna vergeten dat er gisteren ook nog een Facebook Connect werd uitgezonden. Tijdens die presentatie onthulde Respawn de releasedatum van Medal of Honor: Above and Beyond. De game komt via Oculus Link naar de Rift- en Quest-brillen én zal meteen op de Oculus Store en Steam staan. Op het platform van Valve is er ondersteuning voor SteamVR.

Above and Beyond speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en draait om een een agent van de Office of Strategic Services. Hij moet infiltreren bij de nazi’s en samenwerken met de Fransen. Naast een singleplayercampagne kunnen spelers ook aan de slag met een multiplayermodus .