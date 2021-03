Op MCU geïnspireerde outfits voor Marvel’s Avengers alleen verkrijgbaar via in-game marketplace

Crystal Dynamics gaf afgelopen vrijdag middels een Tweet te kennen dat er op het Marvel Cinematic Universe geïnspireerde outfits naar hun Marvel’s Avengers-game komen. Het blijkt echter dat deze niet als ‘beloning’ zullen worden weggegeven, maar er echt geld voor moet worden betaald.

Fans die de Tweet voorbij zagen komen, werden meteen enthousiast van deze aankondiging en gingen er eigenlijk vanuit dat deze outfits gewoon vrijgespeeld kunnen worden.

“We introduceren dit voorjaar het Red Room Takeover-evenement”, aldus de tweet. “Met beloningen zoals geanimeerde naamplaatjes, outfits geïnspireerd op het Marvel Cinematic Universe, een dodelijke HARM Room gehackt door Yelena Belova en meer geheimen om te ontcijferen.”

De ontwikkelaar heeft nu echter het addertje onder het gras onthuld. De outfits kunnen alleen via de in-game winkel worden ontgrendeld, terwijl sommige spelers dachten dat de outfits beloningen zouden zijn.

Er staat nog een hoop dingen in de planning voor Marvel’s Avengers. Zo zal dit voorjaar de Tachyon Anomaly verschijnen. Tijdens dit evenement zullen Tachyon Rift-missies vaker verschijnen en worden geschaald voor moeilijkheidsgraden tussen de één en 100. Er is ook Red Room Takeover die wordt geleverd met unieke HARM Room-content.

Monica zal deze zomer de hoofdrol spelen in haar eigen Villain Sector als de Scientist Supreme, en er is ook Wasteland Patrol, een nieuwe Patrol Mode-missie. Ook is er nog de Black Panther: War for Wakanda-uitbreiding die later dit jaar uitkomt.

Eerder deze maand voegde Operation: Hawkeye Future Imperfect een nieuwe speelbare held, een nieuwe slechterik en verhaalinhoud toe, samen met twee nieuwe functies: Reassemble Campaign Replay en een geheel nieuwe aanpasbare HARM Room.