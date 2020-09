Master Roshi komt deze week naar Dragon Ball FighterZ

Eind deze week is het zover: Master Roshi, een van de meest klassieke Dragon Ball-personages, komt eindelijk naar Dragon Ball FighterZ. Iitgever Bandai Namco maakte dat afgelopen weekend bekend.

De komst van Roshi wers gevierd met een gloednieuwe trailer. Een tweet die alle moves van Goku’s meester laat zien verscheen eerder in het weekend. In beeld zijn onder andere de iconische Mafubah Wave en een Kamehameha die je wellicht nog kent uit Dragon Ball Super. De bejaarde vechter komt via FighterZ Pass 3 naar Dragon Ball FighterZ, eigenaren van die DLC-dienst kunnen aanstaande woensdag al aan de slag met Roshi in early access.

Master Roshi komt aanstaande vrijdag 18 september naar Dragon Ball FighterZ. Later dit jaar verschijnen er nog twee andere personages in de game. Eerder maakten Kefla en Ultra Instinct Goku al hun opwachting in de fighting game.