Master Chief uit Halo in Super Smash Bros

Super Smash Bros is een vrij iconische videogame franchise voor Nintendo. Sinds de Nintendo 64-platform konden fans in het spel duiken met verschillende iconische Nintendo-personages.

In de loop der jaren hebben we op de markt verschillende personages zien verschijnen, niet alleen van de Nintendo IP, maar ook van andere iconische videogame franchises buiten de controle van Nintendo.

Het nieuwste deel van de franchise is Super Smash Bros. Ultimate, dat uitkwam voor de Nintendo Switch, biedt in het algemeen het dezelfde soort gameplay. Maar in plaats van alleen een verzameling vechters die fans zouden kunnen aanspreken, ging Nintendo er helemaal voor. In deze aflevering bracht Nintendo elke vechter uit de franchise terug. Dat is een enorme verzameling vechters, maar om het nog spannender te maken, zijn er verschillende nieuwe vechters aangekondigd voor de game.

Degenen die deze aflevering hebben gevolgd, hebben gewacht op de onthulling van het volgende grote personage van Nintendo. We weten niet precies wie er vervolgens aan de mix wordt toegevoegd, omdat het meestal een groot mysterie is met een hype die leidt naar de onthulling. Een van de crossover-personages die fans wilden zien, is Master Chief van Halo.

In feite heeft Martin O’Donnell, de voormalige componist van Halo, interesse getoond om Master Chief in Super Smash Bros.Ultimate te brengen. Tijdens een podcast genaamd Kiwi Talkz, werd de componist gevraagd of hij geïnteresseerd zou zijn als hij werd gevraagd om te helpen bij het componeren van een Halo-thema als Master Chief naar Super Smash Bros.Ultimate werd gebracht, waarin hij toegaf dat hij het graag zou worden gevraagd.

Voorlopig is er geen woord over of Master Chief meedoet aan de strijd om de Nintendo Switch en als klap op de vuurpijl heeft Martin O’Donnell misschien geholpen om een ​​iconische franchise uit te brengen, maar hij is al een aantal jaren niet meer bij Microsoft. Dit zou wensdenken kunnen zijn van zowel de fans als de componist, maar voorlopig zullen we maar moeten afwachten.