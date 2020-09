Mass Effect Trilogy Remastered duikt opnieuw op

Voor de tweede keer in één week tijd verschijnt de Mass Effect Trilogy Remastered online. Waar een Portugese retailer vorige week de game vermelde op zijn website, is er vandaag een Tsjechische winkel die de game vermeldt.

Het gaat om de website van het Tsjechische herni-svet.cz. Op de pagina zijn drie versies van de remaster zichtbaar: voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Hieronder zie je een afbeelding van de pagina, waarop de box art met Commander Shepard zichtbaar is. Ook zie je de verkoopprijs van de game in de Tsjechische Kroon.

Volgens de pagina verschijnt Mass Effect Trilogy Remastered op 15 oktober, maar EA heeft het bestaan van de remaster nooit bevestigd. In mei vertelde gamejournalist Jeff Grubb echter al dat de remaster van alle Mass Effect-games eraan zat te komen. Het lek van de Tsjechische gamewinkel zet Grubbs uitspraak alleen maar kracht bij, want eerder lekte de Switch-versie van Assassin’s Creed 3 via dezelfde site. Ook die game bleek daadwerkelijk uit te komen.