Mass Effect Legendary Edition verkoopt volgens EA “boven verwachting”

EA heeft de kwartaalcijfers onthuld en is erg tevreden over de verkopen van de Mass Effect Legendary Edition.

EA’s enige nieuwe game van dat kwartaal Mass Effect Legendary Edition wist het qua verkopen boven verwachting te doen. EA gaf echter geen specifieke verkoopaantallen. De Legendary Edition is een remaster van de originele trilogie en is zeker een aanrader voor RPG-liefhebbers. Hoewel de gameplay wat verouderd aanvoelt, is het verhaal meer dan de moeite waard!

EA topman Andrew Wilson heeft laten weten dat het bedrijf in Mass Effect zal blijven investeren en dat komt natuurlijk doordat BioWare met een nieuw deel bezig is.