Mass Effect Legendary Edition mogelijk in maart al beschikbaar

Het enige wat nog geheim kon worden gehouden van de Mass Effect heruitgave is de releasedate. Voor de remaster werd aangekondigd konden we een hoop al vertellen, maar wanneer de game zou uitkomen was een raadsel. Tot nu, lijkt het.

De Legendary Edition, welke alle drie de games bevat, maar dan in een modern, remasterd jasje, zou volgens een retailwebsite op 12 maart moeten verschijnen. Dit werd ontdekt door Twittergebruiker IdleSloth84. Eurogamer zegt dit te kunnen bevestigen, maar een officieel antwoord van EA is er nog niet.

Mogelijk komt de aankondiging snel, gezien het nu gelekt is. BioWare gaf eerder al aan dat ze met plezier bezig zijn om de avonturen van Shepard en zijn team opnieuw tot leven te brengen. Alle visuele aspecten worden van een nieuw jasje voorzien, frame rate wordt stabieler gemaakt en alles is straks in glorieus 4k te bewonderen.

Mass Effect Legendary Edition komt als eerst naar de PC, Xbox One en Playstation 4, met later ook forward compatibilty voor de Xbox SX en Playstation 5. Gaan jullie de reeks opnieuw halen en spelen? Of hou je het liefst je herinneringen voor nostalgie, zonder deze aan te tasten?