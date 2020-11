Mass Effect Legendary Edition komt in 2021, nieuwe Mass Effect in ontwikkeling

BioWare kondigde gisteren, geheel volgens verwachting, de remaster van de Mass Effect trilogie aan. Goed nieuws voor de fans is dat er ook een gloednieuwe game uit de serie in ontwikkeling is.

De remaster van de trilogie is misschien wel het slechts bewaarde geheim van dit jaar uit de industrie, maar het is natuurlijk fijn dat deze dan eindelijk aangekondigd is.

In een bericht op de officiële website meldt de ontwikkelaar:

“Ons team bij BioWare is al maandenlang hard aan het werk om de texturen, shaders, modellen, effecten en technische kenmerken van drie enorme games bij te werken. Ons doel was niet om de originele games opnieuw te maken of opnieuw uit te vinden, maar om de ervaring te moderniseren zodat fans en nieuwe spelers het originele werk in zijn best mogelijke vorm kunnen ervaren. Het was geweldig om te zien hoe de avonturen van Commander Shepard nieuw leven worden ingeblazen in een superscherpe resolutie, snellere framerates en prachtige visuele verbeteringen. Als game-ontwikkelaars hopen we altijd dat onze games hun oorspronkelijke platforms zullen overstijgen. De kans krijgen om de trilogie te remasteren betekent dat de vruchten van een decennium van ons werk zullen voortleven en beter en duidelijker dan ooit tevoren zullen worden ervaren. “

De Mass Effect Legendary Edition bevat alle drie de games inclusief alle DLC en alles wordt geoptimaliseerd voor 4K. De trilogie verschijnt in de lente van 2021 naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One en zal ook naar de next-gen consoles komen.

Daarnaast laat de ontwikkelaar ook weten dat er een nieuwe Mass Effect in ontwikkeling is, maar deze bevindt zich nog in een te vroege fase om erover te spreken. De studio staat dan ook te popelen om in de toekomst meer informatie te delen.