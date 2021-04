Mass Effect Legendary Edition is goud gegaan

Goed nieuws voor de Mass Effect-fans onder ons: de Legendary Edition van de eerste drie delen is namelijk goud gegaan.

Dit betekent in theorie dat Mass Effect collectie klaar is en we niet bang hoeven te wezen op een uitstel (al is dat idee sinds Cyberpunk 2077 ook niet helemaal serieus te nemen). Echter lijkt dit bij de Mass Effect collectie niet het geval te wezen, aangezien project director Mac Walters heeft laten weten dat de game komende maand zal verschijnen.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi — Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021

De game die naar maanden van teasen en gespeculeer dan eindelijk in november werd aangekondigd, is wellicht een van de beste trilogie├źn die voor de Xbox 360/ PlayStation 3 generatie consoles verscheen. De Legendary Edition geeft je (nog) een keer de kans om aan de slag te gaan met een verbeterde versie ervan.

Mocht je een van de spelers zijn die zich niet helemaal konden vinden in het einde van de trilogie: de game bevat de Director’s Cut DLC, dat overigens nu de ‘definitieve’ einde is van de trilogie.

Ook staat er voor de fans nog een gloednieuw deel te wachten. BioWare liet eind vorig jaar weten dat een nieuwe Mass Effect in de beginfase van ontwikkeling is. Alhoewel ze niet veel konden vertellen, heeft het team erg veel zin om in de komende maanden updates te zullen geven!