Mass Effect Legendary Edition gaat tot 120 fps op Xbox Series X

EA heeft de performance details voor Mass Effect Legendary Edition bekendgemaakt. De game lijkt een significante performance boost te hebben op de Xbox Series X.



Zoals wij al weten komt Mass Effect Legendary Edition binnenkort uit op PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game is een bundel van de drie originele Mass Effect games, met alle dlc die ervoor is uitgebracht. De game zal een grafische update krijgen, maar ook een performance boost.

Spelers zullen de keuze krijgen in welke mode zij de game willen spelen. Uitgever EA heeft de keuzes favor quality en favor framerate genoemd. Zoals de namen al aangeven heeft de speler de keuze om de game met betere graphics te spelen of met een betere framerate. Spelers zullen over het algemeen 30 fps kunnen verwachten als zij kiezen om de game te spelen met betere graphics, behalve op PlayStation 5 en Xbox Series X; daar zullen spelers de game met 60 of 120 fps kunnen spelen.

Als spelers voor een betere framerate kiezen kunnen zij op alle platformen 60 fps verwachten, behalve op de Xbox Series X. Daar kan je de Mass Effect Legendary Edition spelen op 120 fps, wat een significante boost is vergeleken met PlayStation 5. Voor degenen die ervoor kiezen om Mass Effect Legendary Edition op de PC te spelen, zij kunnen verwachten dat de game 240 fps kan bereiken met een refreshrate van 240hz. Mass Effect Legendary Edition komt uit op 14 mei 2021.