Mass Effect in No Man’s Sky!

Er is een nieuwe update verschenen van No Man’s Sky, de zogenaamde Beachhead expedition update. De community van No Man’s Sky had deze week hard gewerkt aan het oplossen van puzzels. In de puzzels zaten verschillende gecodeerde raadsels. Dat is na een week opgelost en er kwam een grote verrassing! Uit het niets verscheen de legendarische SSV Normandy SR1 van Mass Effect!

BioWare had een bijzondere samenwerking met Hello Games om de release van Mass Effect Legendary Edition te vieren. Het is mogelijk om de SSV Normandy SR1 toe te voegen aan je vloot. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om ermee te vliegen! Wie dat zal willen moet wel snel zijn. Het is nog tot 31 mei mogelijk om de expeditie te ervaren. Daarna zal het niet meer mogelijk zijn om de Normandy te bemachtigen.

Door het vijfjarige jubileum kunnen wij de komende tijd nog meer verrassingen verwachten.

In de afgelopen patch zijn er meer veranderingen toegepast. Hier zijn de details van de patch:

Patch 3.41

Added the ability to dismiss a frigate from your freighter fleet via the Fleet Management terminal.

Fixed an issue that prevented Expedition rewards from being redeemed by players who had already earned parts of the reward from the Quicksilver shop.

Players starting the Beachhead expedition will now begin with warp fuel available.

Fixed an issue that could prevent Nada, Polo and other Space Anomaly inhabitants from offering the correct dialog options if spoken to in abandoned systems.

Fixed an issue that caused the Atlas Fireworks to have no audio.

Fixed an issue that prevented the fleets tutorial from advancing if players skipped the initial conversations with the navigator and immediately built a Fleet Terminal.

Fixed an issue that prevented the Historiographical Dosimeter from being redeemed from the expedition rewards section of the Quicksilver shop.

Gaan jullie No Man’s Sky opnieuw proberen? Zo ja laat dat weten in een reactie!