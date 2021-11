Marvel’s Midnight Suns uitgesteld naar tweede helft 2022

Fireaxis heeft meer tijd nodig voor de ontwikkeling van Marvel Midnight Suns en heeft daarom besloten de game uit te stellen.

Fireaxis laat weten dat Marvel’s Midnight Suns nu voor de tweede helft van 2022 gepland staat, waar het oorspronkelijk voor de lente in de planning stond. In een bericht op Twitter laten creative director en senior franchise producer Garth DeAngelis verheugd te zijn om aan dit project te mogen werken, maar teleurgesteld zijn dat ze het moeten uitstellen.

“We weten dat veel fans ernaar uitkeken om de game oorspronkelijk volgend voorjaar te spelen, en deze beslissing kwam niet lichtvaardig. We hebben besloten om onze lancering te pushen omdat we meer tijd nodig hebben om dit de best mogelijke game te maken.”

We have an important development update to share with our fans pic.twitter.com/ycNDCVtbwD — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) November 3, 2021

De ontwikkelaar zal de extra tijd gebruiken om “meer verhaal, cinematica en algehele glans toe te voegen”. Het is duidelijk dat de mensen bij Firaxis enthousiast zijn om aan het spel te werken, en eerlijk gezegd goed dat het de tijd neemt om ervoor te zorgen dat het spel zo compleet mogelijk is. “Marvel’s Midnight Suns is een waar droomproject voor het team en we kunnen niet uitdrukken wat een eer het is om iets nieuws te creĆ«ren in het Marvel Universum”, staat in de verklaring.

Uiteindelijk komt die passie tot uiting in de manier waarop de verklaring spreekt over de ontwikkeling van de game: “We geloven in onze creatieve visie voor Marvel’s Midnight Suns en willen recht doen aan het leveren van een onvergetelijk avontuur dat zich afspeelt in de bovennatuurlijke kant van Marvel.”

Marvel’s Midnight Suns is een card-based tactische RPG en ziet er in de gameplay-trailer erg interessant uit.