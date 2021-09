Marvel’s Midnight Suns gameplay en details onthuld

Firaxis heeft de eerste gameplay en details van Marvel’s Midnight Suns onthuld. In de tactische RPG zullen kaarten een belangrijke rol spelen.

In Marvel’s Midnight Suns kruipen spelers in de huid van de Hunter – de eerste originele held in het Marvel Universum die je zelf kunt aanpassen. Hij is uit een eeuwenlange slaap herrezen en leidt de Midnight Suns, met helden uit de Avengers, X-Men, Runaways en meer. Gedwongen om zich te verenigen tegen Lilith, Moeder van de Demonen en moeder van de Hunter, moeten de Midnight Suns in opstand komen tegen de duisternis in het zicht van gevallen bondgenoten en met het lot van de wereld op het spel.

“We zijn verheugd om met Marvel samen te werken aan Marvel’s Midnight Suns. Niet alleen is dit een sensationele, originele richting voor Firaxis, we hebben ook een lonende samenwerking met Marvel in het vertellen van nieuwe verhalen in hun wereld,” aldus Steve Martin, Studio President bij Firaxis Games.

Als de Hunter begin je elke dag in Marvel’s Midnight Suns in de Abbey, de laatste veilige haven en de geheime mystieke basis tegen de demonische invloed van Lilith. Spelers kunnen zich vrij door de Abbey bewegen vanuit een third-person “over-de-schouder” perspectief en hun medehelden begroeten voordat ze aan missies beginnen.

Marvel’s Midnight Suns bevat een nieuw en diep aanpasbaar gevechtssysteem dat slim denken beloont met Super Hero flair. In Marvel’s Midnight Suns kiezen spelers maximaal drie helden om mee te vechten en alle heldenvaardigheden worden weergegeven door middel van kaarten. Elke held, inclusief de Hunter, heeft een unieke set kaarten die kunnen worden gerangschikt en aangepast om het personage aan te passen aan de voorkeur en speelstijl van de speler. Naast kaarten kunnen spelers ook hun omgeving gebruiken om zich een weg naar de overwinning te duwen, te springen en te smashen.

“In Marvel’s Midnight Suns leer je niet vechten of geleidelijk sterker worden – jij en je medehelden zijn al legendes en moeten alles in je arsenaal combineren om Lilith te stoppen,” aldus Jake Solomon, Creative Director bij Firaxis. “Kaarten bieden een nieuwe en verfrissende manier om tactiek te benaderen, waardoor we echt alles uit de kast konden halen om een gevechtssysteem te ontwerpen dat ervoor zorgt dat elke held anders aanvoelt, eruitziet en speelt.

Na het voltooien van missies keren spelers terug naar de Abbey, waar ze buiten het slagveld relaties ontwikkelen en hun persoonlijke band versterken met enkele van Marvel’s meest geliefde helden, zoals Iron Man, Wolverine, Captain Marvel en meer. Als de Jager krijgen spelers helden in een nieuw licht te zien en ontgrendelen ze extra vaardigheden naarmate ze hun Vriendschap vergroten door middel van een verscheidenheid aan activiteiten, zoals helden beter leren kennen door middel van dialoogopties, Hangouts, cadeaus geven en meer.

“Bij Marvel zijn we altijd op zoek naar nieuwe en frisse ervaringen voor onze fans en weten we dat mensen al heel lang willen ‘hangen’ met hun favoriete Marvel-helden,” aldus Bill Rosemann, Vice President of Creative bij Marvel Games. “Dat is nu eindelijk mogelijk in Marvel’s Midnight Suns. We kunnen niet blijer zijn met de manier waarop 2K en Firaxis de mystieke en duistere verhalen uit het Marvel-universum naar de voorgrond brengen.”

“Het was ongelooflijk belangrijk voor ons om iets te bouwen dat de gamewereld nog nooit eerder heeft gezien,” aldus Garth DeAngelis, Senior Franchise Producer bij Firaxis Games. “In Marvel’s Midnight Suns red je niet alleen de wereld met heldhaftige gevechten – je leeft samen met en raakt bevriend met Marvel-legendes, neemt deel aan een ongelooflijk diep verhaal, terwijl je interessante beslissingen neemt die passen bij tijdloze Firaxis-gameplay.”

Chad Rocco, Director of Narrative bij Firaxis Games voegt toe: “Met al deze helden uit de Avengers, X-Men, Runaways en meer – dit is een bijzonder interessante en diverse groep helden die het niet altijd met elkaar eens zijn. Als de Hunter is het aan jou om de kloof tussen de oude garde en de new kids on the block te helpen overbruggen.”

Firaxis zal op 7 september meer van Marvel’s Midnight Suns gaan laten zien in een livestream op de officiële website van de game. Dit zal om 20:30 gaan gebeuren.