Nieuwe Marvel’s Guardians of the Galaxy-trailer toont PC-features

Vandaag heeft Eidos-Montréal een nieuwe trailer uitgebracht voor de pc-versie van Marvel’s Guardians of the Galaxy, die is ontwikkeld in samenwerking met partner-studio d3t Ltd.

De pc-versie van de game laat spelers genieten van high fidelity, real-time ray tracing, NVIDIA DLSS’ AI-powered performance-boost, diffuse illumination, HDR en wide color gamut, en resoluties tot 8K.

Daarnaast kunnen spelers met toegang tot een GeForce RTX-pc (of die bij hun systeem uit de buurt zijn) de RTX-enhanced versie streamen via de cloud-gebaeerde GeForce Now-dienst van Nvidia, waarbij in-game-vorderingen tussen verschillende apparaten zijn over te zetten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verschijnt op 26 oktober 2021 voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en Xbox One, pc, en streamend via GeForce Now. De Cloud Version voor de Nintendo Switch verschijnt in sommige regio’s ook op 26 oktober.