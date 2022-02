Marvel’s Guardian of the Galaxy voldeed niet aan verwachtingen Square Enix

Vorig jaar verscheen het positief ontvangen Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ondanks positieve reviews wist de game qua verkopen niet aan de verwachtingen van de uitgever te voldoen.

Ondanks dat verwacht de uitgever de verkopen in de komende tijd nog te kunnen “uitbreiden”. In de laatste presentatie van de kwartaalcijfers geeft Square Enix geen uitleg waardoor Marvel’s Guardians of the Galaxy aan de verwachtingen heeft voldaan.

“De verkoop van de game bij de lancering kwam niet overeen met onze verwachtingen”, zei Square Enix. Desondanks liet Square Enix weten dat het de verkoop van de titel heeft zien groeien sinds het in november 2021 werd uitgebracht. “En we zijn van plan om te blijven werken aan de uitbreiding van de verkoop om de trage start van de titel goed te maken”, aldus Square Enix.

Hoewel de game de verkoopdoelstellingen voor Square Enix misschien niet heeft gehaald, zag het bedrijf over het algemeen zijn totale omzet en winst jaar-op-jaar positieve winsten boeken.

Buiten de gameserie produceert Marvel de film Guardians of the Galaxy Vol. 3 voor release in mei 2023. Het wordt de laatste Guardians-film van schrijver-regisseur James Gunn.