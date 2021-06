Marvel’s Avengers update introduceert grote nieuwe dreiging

Vandaag heeft Square Enix aangekondigd dat er een nieuwe update voor Marvel’s Avengers live is gegaan die spelers een grote nieuwe dreiging biedt om te bestrijden: de Cosmic Cube van Scientist Supreme Monica Rapaccini.

Tijdens de gebeurtenissen van Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect, ontdekten de Avengers de dreiging van een geheim wapenproject dat werd ontwikkeld door AIM en wetenschapper Supreme Monica Rappaccini: de Cosmic Cube. Dit ongelooflijk krachtige voorwerp verscheen voor het eerst in Tales of Suspense # 79 in juli 1966 en is in staat om op onbekende schaal over alle materie en energie in het universum te heersen. En nu is dit wapen terechtgekomen in de handen van het even gestoorde als geniale brein van Advanced Idea Mechanics.

Het moment is gekomen waarop spelers Monica de Cosmic Cube afhandig moeten maken in een nieuwe Villain Sector-missie die vandaag beschikbaar is: “Beating the Odds.” Maar de immense kracht van het wapen heeft haar tot een nog grotere bedreiging gemaakt, waardoor de Avengers al hun verstand en superkrachten moeten gebruiken om haar solo of in teams van maximaal vier spelers te verslaan.

Naast de nieuwe Villain Sector-missie, kunnen spelers van 24 juni tot 8 juli deelnemen aan het tijdelijke Cosmic Threat Event. Tijdens dit evenement moeten spelers de wereld afspeuren naar kosmische energiesporen die afkomstig zijn van Monica’s superwapen: de Cosmic Cube. Spelers die deelnemen aan speciale Cosmic Threat Event-missies en Cosmic Damage-uitdagingen voltooien, worden beloond met een uniek geanimeerd naamplaatje, uitrusting en andere waardevolle beloningen. Kunnen spelers voorkomen dat AIM de Cosmic Cube gebruikt?

Deze nieuwe Cosmic Cube-content vervolgt de verhaallijn van Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect die in februari verscheen en vormt de basis voor aankomende releases, waaronder de Marvel’s Avengers Expansion: Black Panther – War for Wakanda, die in augustus wordt gelanceerd.