Marvel’s Avengers trailer toont wat je in de bèta kunt verwachten

Square Enix en Crystal Dynamics hebben een nieuwe trailer vrijgegeven waarin men laat zien wat je in de bèta staat te wachten.



De bèta die in augustus plaats zullen vinden bevatten alle onderdelen die je later in de volledige game ook zult vinden. Zo is er de openingsmissie, die als tutorial voor de game fungeert, maar ook War Zones, Drop Zones en nog een paar Story missies.

In de video wordt alles nog eens uitgebreid behandeld, inclusief de vele customization en upgrade-opties uit Marvel’s Avengers. De game wordt overigens op 4 september verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar zal de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komen, gevolgd door Google Stadia in 2021.