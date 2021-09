Marvel’s Avengers roadmap toont content voor de rest van het jaar

Chrystal Dynamics en Square Enix hebben de roadmap voor de rest van 2021 van Marvel’s Avengers vrijgegeven.

In de roadmap heeft de ontwikkelaar details gegeven over komende events en content updates. Zo komen er allerlei community events (terug), maar zal er dit najaar ook de Spider-Man uitbreiding naar de PlayStation platforms komen. Ondanks dat heeft Crystal Dynamics laten weten vanavond niet aanwezig te zijn tijdens de PlayStation Showcase.

Voor meer informatie over de komende updates, nieuwe gear en verbeteringen voor de game verwijzen we je even naar de website van de game.