Marvel’s Avengers op nieuwe consoles en Operation: Hawkeye nu verkrijgbaar

Square Enix maakt bekend dat Marvel’s Avengers nu verkrijgbaar is voor PlayStation®5 en Xbox Series X|S-consoles. Spelers die de PlayStation®4- of Xbox One-versie van de game bezitten kunnen zonder extra kosten upgraden naar de volledige next-gen-versie en hun opgeslagen gegevens overzetten om hun voortgang te behouden.

Daarnaast is de tweede post-launch-operation, Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect, nu uit. Deze operation voegt een nieuwe speelbare superheld toe aan de game: Clint Barton, ook wel bekend als Hawkeye, de boogschutter die zijn pijlen met onfeilbare precisie schiet.

Bezitters van de game op alle platformen kunnen nu gratis met Clint Barton en zijn unieke vaardigheden aan de slag. Naast een nieuwe speelbare superheld en het nieuwe hoofdstuk in het doorlopende Avengers Initiative-verhaal van de game, introduceert Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect ook een sterke nieuwe schurk: Maestro, een versie van de Hulk met Bruce Banners hersens en de Hulks kracht en vaardigheden, maar dan gek geworden in een apocalyptische toekomst.

Bekijk de Marvel’s Avengers -content die tijdens het Square Enix Presents-evenement van vandaag werd getoond

Over Marvel’s Avengers op PlayStation 5 & Xbox Series X|S

De PlayStation 5- en Xbox Series X | S-versies van Marvel’s Avengers bieden hogere framerates en verbeterde beelden in vergelijking met versies voor de huidige generatie consoles, met een resolutie tot 4K op PlayStation 5 en Xbox Series X en 1440p op Xbox Series S. De game maakt gebruik van de ingebouwde SSD van deze consoles voor aanzienlijk snellere laad- en streamingtijden en profiteert van hun grafische kracht en geheugen voor textures met een hogere resolutie, grotere drawing-afstanden voor high-res-modellen, verbeterde heldenacties en vernietiging, en andere verbeteringen die de volledige kracht van deze consoles benutten om gamers echt het gevoel te geven dat ze een superheld zijn.

Spelers die hun profielen en save-games overzetten naar next-gen-consoles, kunnen verder spelen vanaf het punt waar ze gebleven waren. Bovendien wordt cross-gen-play ondersteund, zodat spelers met een PS5 ™ kunnen spelen met hun vrienden op PS4 ™ en Xbox Series X | S-spelers kunnen spelen met hun vrienden op Xbox One.

Over Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye– Future Imperfect

Het verhaal van Future Imperfect is een vervolg op Taking AIM, het verhaal van Clint Bartons protégé Kate Bishop, en biedt een ultieme Super Hero-ervaring waar spelers zowel solo als met maximaal drie vrienden van kunnen genieten. Spelenderwijs komen spelers meer te weten over Hawkeyes zoektocht naar Nick Fury, de leider van SHIELD, in de hoop dat hij kan helpen om AIM te stoppen. In plaats daarvan ontdekt Hawkeye een gevaarlijk nieuw wapen dat werd gebouwd door Scientist Supreme Monica Rappaccini, een wapen dat het lot van de mensheid zou kunnen veranderen. Onderweg raakt Clint verwikkeld in een tijdreis-experiment dat hem laat reizen naar een toekomstige aarde die is vernietigd door kosmische krachten en wordt bewoond door Maestro, een oudere, verknipte versie van Hulk die even slim als sterk is.

Over de nieuwe features die de update van vandaag toevoegt

Naast de nieuwe speelbare superheld, schurk en verhaalcontent, levert de nieuwste update van Marvel’s Avengers twee nieuwe features: Reassemble Campaign Replay en een geheel nieuwe, aanpasbare HARM Room. Reassemble Campaign Replay is een door fans veelgevraagde toevoeging die spelers de voortgang van hun Reassemble-campagne opnieuw laat instellen, om de content weer vanaf het begin te kunnen spelen zonder hun Hero-voortgang te verliezen. In de nieuwe aanpasbare HARM Room kunnen spelers hun ervaring aanpassen door aantallen en types vijanden te kiezen, naast omgevingsgevaren en gevechtsbonussen, om zodoende hun vaardigheden tot het uiterste te beproeven.