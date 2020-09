Dat de bèta van Marvel’s Avengers een succes was hadden we al begrepen, maar blijkbaar waren het voornamelijk PlayStation 4-eigenaren die ermee aan de slag gingen.

Square Enix laat namelijk op Twitter weten dat de beta de meest gedownloade bèta ooit is op een PlayStation-console.

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg

— Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020