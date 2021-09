Marvel’s Avengers komt deze week naar Game Pass

Mocht je Marvel’s Avengers nog niet de kans hebben gegeven, kun je als Xbox Game Pass-abonnee er vanaf morgen mee aan de slag.

Geheel als verrassing liet Xbox weten dat Chrystal Dynamics’ Marvel’s Avengers vanaf 30 september verkrijgbaar zal worden voor Xbox Game Pass-abonnees (PC, console en cloud).

Aangezien alle post-launch content gratis verscheen, zullen Xbox Game Pass abonnees de volledige game kunnen spelen. Dit is dus inclusief de Hawkeye DLC en de Black Panther uitbreiding.

Deze updates brachten nieuwe speelbare personages, nieuwe avonturen en in sommige gevallen nieuwe gebieden om te verkennen en vijanden om tegen te vechten.

Ter ere van het eenjarig jubileum van de game, organiseert Marvel’s Avengers van 30 september tot 4 oktober een quad XP-evenement, waardoor de tijd die nodig is om helden te verbeteren aanzienlijk wordt versneld.

Ondanks de gratis content heeft Marvel’s Avengers moeite om een ​​publiek te behouden. Hoewel de belangstelling is toegenomen met de release van de PS5- en Xbox Series X / S-upgrades, en opnieuw met de War for Wakanda-uitbreiding, lijkt de game zijn piek wel bereikt te hebben. Hopelijk zal Game Pass helpen om het nieuw leven in te blazen.