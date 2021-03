Marvel’s Avengers herwerkt haar XP en opkomende cosmetics

Crystal Dynamics, ontwikkelaar van Marvel’s Avengers, heeft een blogpost gemaakt over het herwerken van XP en opkomende cosmetics.



De blogpost laat weten dat Crystal Dynamics vindt dat er geen curve is in het levelsysteem, maar een rechte lijn. Zij vinden dat spelers hierdoor sneller beloont worden met bijvoorbeeld skill points. Crystal Dynamics wilt dit aanpassen in Marvel’s Avengers zodat de keuze in skill points of Heroics waardevoller zal zijn.

De oplossing die de ontwikkelaar bedacht heeft is het verhogen van de XP dat nodig is om in level te stijgen. Dat willen ze doen vanaf level 25, wat alleen effect zal hebben op het level van het personage en niet het power level. Deze herwerking zal geen invloed hebben op spelers die hun personages al op level 50 hebben.

Crystal Dynamics gaf ook aan dat de cosmetics herwerkt zullen worden. Zij willen het “random” element er uit halen, zodat spelers de keuze hebben waar zij naar toe willen werken. De cosmetic vendor zal open blijven terwijl de ontwikkelaar bezig is met het herwerken. Er zullen wat items in de store blijven, waaronder:

– Black Widow’s Dawn and Midnight kostuum

– Captain America’s Covert Commando and Freedom Fighter kostuum

– Iron Man’s Midas and Gunmetal kostuum

– Hulk 14 and 27 nameplates

– Thor 17 and 22 nameplates

– Ms. Marvel 18 and 19 nameplates

Dit zijn maar een aantal items die bij de cosmetic vendor zullen blijven terwijl het herwerkt wordt. Crystal Dynamics zal meer items toevoegen op 18 maart. Dan zullen de XP en cosmetics herwerkt zijn. Op 18 maart komen ook de Hawkeye DLC en de next-gen versie van Marvel’s Avengers uit.