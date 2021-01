Square Enix heeft laten weten dat ze volgende maand meer informatie gaan geven over de toekomst van Marvel’s Avengers.

Tijdens een nieuwe War Table uitzending zal de uitgever onder andere de Hawkeye DLC uit de doeken doen en ook voor het eerst de next-gen upgrade van de console in actie tonen. Deze zal op 16 februari gaan plaatsvinden.

De Operation: Hawkeye – Future Imperfect DLC is gericht op de originele Hawkeye – ook bekend als Clint Barton oftewel de kerel met de pijl en boog die rondhangt met letterlijke supersoldaten en goden – met een reeks nieuwe missies. Het komt in het kielzog van Marvel’s Avengers ‘eerste ronde van DLC, Operation: Kate Bishop – Take AIM – die na een kleine vertraging in december 2020 debuteerde. Dit is het tweede deel van het verhaal dat Bishop in het spel introduceerde.

Square Enix zei dat gratis PlayStation 5 en Xbox Series X / S-upgrades op een gegeven moment naar Marvel’s Avengers zouden komen, maar heeft nog niet veel details gegeven over wat deze zullen inhouden. De Japanse uitgeversgigant heeft gezegd dat mensen kunnen kiezen tussen twee verschillende modi; een die prioriteit geeft aan resolutie, terwijl een andere een framerate van 60 fps beoogt. Dit zou aanvankelijk in 2020 worden uitgebracht, maar werd in oktober uitgesteld naar 2021.

Marvel’s Avengers debuteerde in september vorig jaar voor PS4, Xbox One, pc en Stadia, maar deed het niet zo goed als uitgever Square Enix had gehoopt. Eind 2020 boekte de gamedivisie van het Japanse bedrijf een verlies aan bedrijfsinkomsten van ¥ 5 miljard ($ 48,4 miljoen) voor de zes maanden eindigend op 30 september, waarbij Square de schuld bij Marvel’s Avenger legde.

De president van het bedrijf, Yosuke Matsuda, heeft gezegd dat het plan om de verkoop te stimuleren is door heel veel DLC uit te brengen. Een data lek uit november 2020 wijst erop dat andere grote Marvel-personages zoals Black Panther en War Machine naar de game komen.