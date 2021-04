Marvel’s Avengers en Borderlands 3 naar PlayStation Now

Sony loopt met PlayStation Now misschien nog wat achter qua content op de concurrentie, maar brengt deze maand met Borderlands 3 en Marvel’s Avengers met twee grote titels naar hun service.

Mocht je Square Enix helden-game nog niet geprobeerd hebben, is het wellicht de moeite waard om deze nu een kans te geven. De game is namelijk tot 5 juli uitproberen op PlayStation Now. Daarnaast is looter-shooter Borderlands 3 tot 29 september ook te spelen via de service. Tot slot zal ook The Long Dark, een verkenning/ survivalgame ook uit te proberen zijn door de abonnees.

Mocht dit geheel je niet interessant genoeg zijn, kun je vanaf morgen ook een week lang de service geheel gratis uitproberen op zowel de PlayStation 4 als 5.

“De proefversie is beschikbaar vanaf woensdag 7 april en staat open voor iedereen die momenteel geen abonnement heeft op PlayStation Now”

, staat in een bericht op de PlayStation Blog.

“Dat geeft je toegang tot het streamen van honderden PS4-, PS3- en PS2-games op aanvraag … inclusief de nieuwe toevoegingen hierboven die op dinsdag 6 april bij de line-up komen!”