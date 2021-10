Marvel’s Avengers breekt belofte door betaalde boost toe te voegen

Crystal Dynamics beloofde voor de lancering dat spelers niet tegen betalingen boosts voor hun personages in Marvel’s Avengers konden scoren. Echter blijkt de uitgever een jaar naar release deze belofte toch verbroken.

De game die ondanks zijn hoge budget op zijn zachts gezegd teleurstelde, heeft zichzelf weer de woede van de fans op de hals gejaagd. Het is namelijk mogelijk om boosts te kopen voor de personages, waardoor spelers eerder met de betere content aan de slag kunnen.

Dit is op zich niet heel nieuws in dit soort games, echter was er door de ontwikkelaar voor de release belooft dat zij niet aan dat soort praktijken zouden meedoen. In een bericht op de officiële website meldde de uitgever destijds:

“We hebben ook toegezegd dat content die met echt geld kan worden gekocht in Marvel’s Avengers alleen esthetische toevoegingen zullen zijn, wat ervoor zal zorgen dat we de game de komende jaren fris kunnen houden.”

Dit was ook niet de enige keer dat deze bewering werd gedaan – dit punt van discussie over de niet-cosmetische inhoud van de game die allemaal gratis is, werd in interview na interview herhaald. Het was zelfs een groot moment tijdens de E3-onthulling van de game. Ze stonden op het podium en maakten die belofte onder gejuich van het publiek.

Voor alle duidelijkheid, Square Enix en Crystal Dynamics breken niet al hun beloften. Toekomstige DLC-personages zullen nog steeds gratis zijn. Sterker nog, ik weet zeker dat ze zouden beweren dat boosts helemaal geen ‘toegevoegde inhoud’ zijn, en daarom klinken hun woorden nog steeds waar. Maar wat is veranderd, is dat er voor het eerst een niet-cosmetische optie te koop zal zijn.

Je kunt je voorstellen wat er daarna gebeurde. De reddit van de game staat in vuur en vlam van fans die zich voorgelogen voelen. Men vat het samen met een screenshot van de confrontatie van Tony Stark met Steve Rogers uit de openingsscènes van Avengers Endgame: “Geen vertrouwen. Leugenaar.”

Daarentegen is het niet echt een hele vreemde move van Square Enix, aangezien de game niet het succes is geworden dat men voor ogen had. Op deze manier lijkt de uitgever toch een beetje omzet te krijgen om het budget van de game terug te verdienen. Wat vinden jullie van Marvel’s Avengers? En kunnen jullie de keuze van Square Enix begrijpen? Laat het ons vooral weten in de reacties!