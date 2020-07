Marvel’s Avengers bèta zullen in augustus plaatsvinden

Marvel’s Avengers zal drie bèta weekenden gaan krijgen en we weten ook wanneer deze zullen plaatsvinden.

De beta van de game werd al bij de onthulling van de game aangekondigd en in augustus zal Crystal Dynamics deze belofte ook waarmaken. In het weekend van 7 augustus zal er een bèta zijn voor de PlayStation 4 eigenaren die de game hebben gepre-orderd. Het weekend erna is hij open voor alle PlayStation 4 eigenaren, maar ook voor degene die hem vooraf besteld hebben op de pc en Xbox One. In het derde bèta (van 21 augustus) zal de bèta voor iedereen te spelen zijn.

Om je alvast een idee te geven wat je dan kunt verwachten, zal de ontwikkelaar op 29 juli een nieuwe War Table event houden. Deze zal om 19:00 live te volgen zijn en uiteraard zorgen we tegen die tijd dat je hem hier kunt kijken.

In een gesprek met IGN heet creative director Shaun Escayg al laten weten dat spelers van alles een beetje kunnen verwachten. Zo bevat de bèta content uit de singleplayer, maar ook co-op missie en War Zone en Drop Zone. Laatstgenoemde zal ook tijdens het War Table event onthuld worden.

Echter zul je in de bèta progressie boeken met je favoriete helden, maar deze progressie zal dus niet mee genomen worden naar de volledige game. Marvel’s Avengers ligt vanaf 4 september in de winkels voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.