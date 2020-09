Marvel’s Avengers bèta door ruim 6 miljoen gamers gespeeld

De bèta van Marvel’s Avengers werd door meer dan 6 miljoen gamers gespeeld, die er in totaal 27 miljoen uur er zoet mee waren.

De statistieken werden door Square Enix gedeeld in een blogpost op hun eigen website. Van de 27 miljoen uur aan speeltijd werden 3 miljoen gespendeerd aan Iron Man.

In de blogpost gaat Square Enix ook nog in op de veranderingen die na de lancering worden doorgevoerd. Zo wordt de matchmaking op alle platforms verbeterd om beter geschikt te zijn voor online spelen, terwijl de pc-prestaties een reeks verbeteringen zullen ondergaan om het spel te optimaliseren zonder haperingen of vertraging.

Ook wordt er geluisterd naar de feedback van de bètaspelers die hun bezorgdheid hadden geuit over vertragingen in het lootsysteem en problemen bij het springen over obstakels. Er lijkt echter geen rectificatie te zijn voor de ietwat verouderde benadering van co-op, waarin je niet kan instappen zodra de missie al is begonnen. Het is hierdoor ook niet mogelijk om een speler te vervangen als deze de lobby verlaat.

De verbeteringen zorgen er echter wel voor dat de game een day one patch voor 18GB krijgt. Daarnaast zijn er nog allerlei verbeteringen/ aanpassingen die onderweg zijn. Zo krijgt de game een pingsysteem (in dezelfde trend als Apex Legends) en zullen er betere opties komen voor de ondertitels.