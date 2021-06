Mario + Rabbids: Sparks of Hope officieel aangekondigd

Eén van de laatste games van de Ubisoft Forward was Mario + Rabbids: Sparks of Hope. De game was kort voor de presentatie al uitgelekt, maar nu is het officieel.

Een aantal nieuwe zaken in het spel zijn onder andere de zogeheten Sparks. Dit zijn een combinatie van Rabbids en Luma’s, die de spelers hun krachten zullen geven. Verder zal deze game zich niet alleen afspelen in het Mushroom Kingdom, maar in het gehele universum.

Mario, Peach, Rabbid Rosalina en hun compagnons zullen een nieuwe vijand moeten bevechten genaamd Cursa. Tijdens de trailer kwam deze gigant langs.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope komt in 2022 uit, exclusief voor de Nintendo Switch. Geniet hieronder nog even van een korte gameplaypreview.