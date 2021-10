Mario Party Superstars trailer toont nog meer mini-games

Tijdens de Tokyo Game Show heeft Nintendo een nieuwe trailer van Mario Party Superstars vrijgegeven, waarin nog meer mini-games werden getoond.

Naast de nieuwe mini-games worden ook de levels Yoshi’s Tropical Island en Horror Land te zien. Grappig detail is dat er een mini-game is toegevoegd die een ode brengt aan de Nintendo 64. In Super Mario 64 konden spelers namelijk het gezicht van Mario uitrekken en daar is nu een mini-game van gemaakt, al is het dit keer wel het gezicht van Bowser.

Mario Party Superstars verschijnt op 29 oktober, exclusief voor de Nintendo Switch. De game komt met meer dan 100 mini-games, een online en lokale multiplayer en de mogelijkheid om de game samen op een console te spelen.