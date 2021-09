Mario Party Superstars, Kirby en Bayonetta in hoogtepunten van de Nintendo Direct!

Had je geen zin om de hele Nintendo Direct van vannacht te bekijken? Wij hebben de hoogtepunten van de livestream voor je samengevat en uiteraard kun je hem hier nog even terugkijken!

Vliegende start met Monster Hunter

De presentatie trapte af met een uitbreiding voor Monster Hunter Rise. De trailer gaf nog niet heel veel weg, maar in de presentatie werd wel gesproken over een nieuw verhaal en allerlei andere extra content.

Een 3D Kirby!!

We hadden al een vermoeden na een klein foutje bij Nintendo, maar tijdens de presentatie kwam daar toch een 3D Kirby game. Hoe geweldig is het om vrij rond te kunnen lopen in een Kirby game.

Nintendo 64 games op de Switch

Er wordt door veel Nintendo fans al lang om gesmeekt; Nintendo 64 games op de Nintendo Switch. Vannacht kwam daar eindelijk de aankondiging.

Eindelijk is daar Bayonetta 3

We hebben er bijna vier jaar op moeten wachten, maar daar zagen we eindelijk de eerste beelden voor Bayonetta 3. Ook kregen we dan ein-de-lijk te horen wanneer we de game ongeveer kunnen verwachten!

Wij hebben genoten van deze Nintendo Direct. Jullie ook? Laat ons even weten naar welke game jij het meeste uitkijkt.