Mario Party Superstars ‘gooit hoge ogen’

Daar is dan eindelijk de Mario Party waar iedereen op wacht; de Superstars versie.

Het beste van de afgelopen games

De Mario Party franchise gaat al een lange tijd mee. Het eerste deel verscheen op de Nintendo 64 en de laatste game op de Nintendo Switch was alweer het 11e deel (de zijstapjes niet meegerekend). Superstars neemt ons mee naar de beste borden en de beste 100 minigames van deze Mario Party titels uit het verleden. Dit zijstapje in de franchise is een heerlijk tussendoortje op een eventueel volgend deel. Ik hoop dat Nintendo in het vervolg er weer voor durft te kiezen om de borden net zo uitgebreid te maken als in deze game.

Om het af te maken is het trouwens net als in Super Mario Party mogelijk om online tegen anderen te spelen. Zelfs als je de game alleen aan het spelen bent. Mario Party Superstars wordt 29 oktober uitgebracht op de Nintendo Switch.