Mario Kart Live: Home Circuit laat je een eigen circuit bouwen in je woonkamer

Nintendo laat ons nu zelf kart circuits bedenken in Mario Kart Live: Home Circuit.

Even afwachten

Dit nieuwe Mario Kart concept van Nintendo lijkt een nieuwe stap te zijn om digitaal en fysiek te combineren. In Mario Kart Live: Home Circuit bouw je namelijk een eigen circuit in de huiskamer. Vervolgens kun je het op de Switch opnemen tegen anderen in dit zelfgemaakte level. Het klinkt erg tof, alleen zijn wij nog erg benieuwd naar de verdere details. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een kart tegen de bank opbotst?

Het mag de pret in ieder geval niet drukken, want de game wordt op 16 oktober uitgebracht. Je kunt kiezen uit een Mario of Luigi set.