Mario Kart 9 mogelijk in ontwikkeling; komt met een ‘unieke twist’

Er wordt gespeculeerd over een mogelijke Mario Kart 9. Deze game zou volgens gespeculeer in ontwikkeling zijn en met een ‘unieke twist’ komen.

Kantan Games consultant Dr. Serkan Toto heeft namelijk in een gesprek met GamesIndustry.biz laten weten dat Nintendo bezig is met de opvolger van het zeer succesvolle Mario Kart 8 Deluxe.

“Ik ben me ervan bewust dat Mario Kart 8 Deluxe nog steeds erg goed verkoopt op de Nintendo Switch, maar Mario Kart 9 is in actieve ontwikkeling (en komt met een uniek twist) en Nintendo zou het dit jaar kunnen teasen.”

Dit jaar viert de Nintendo Switch haar vijfde verjaardag en het zou natuurlijk een goede reden zijn om dit te vieren met de aankondiging/ release van een nieuwe Mario Kart. Immers gingen er van Mario Kart 8 Deluxe bijna 39 miljoen exemplaren over de toonbank.

Het wordt overigens wel interessant om te zien op welk platform de game uit gaat komen. Immers verscheen er tot nu slechts één Mario Kart per platform. Echter was Mario Kart 8 Deluxe niet een nieuw deel voor de franchise, maar een geüpgraded versie van de Wii U-game Mario Kart 8. Of heeft Nintendo toch nog die 4K Oled Switch als verrassing?! Houd vooralsnog de zoutpot bij de hand, want zowel Mario Kart 9 als de 4K Switch zijn nog verre van bevestigd door Nintendo.