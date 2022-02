Mario Kart 8 Deluxe krijgt uitbreiding

Mario Kart 9 is helaas niet aangekondigd, maar Mario Kart 8 Deluxe krijgt er wel nieuwe content bij!

48 nieuwe banen

Nintendo brengt vanaf 18 maart veel nieuwe banen naar Mario Kart 8 Deluxe. Via zogenoemde ‘waves’ van 8 banen per keer, kunnen we tot eind 2023 genieten van levels uit allerlei eerdere games EN van Mario Kart Tour.

Mario Kart 8 Deluxe wordt hiermee de allergrootste Mario Kart game tot nu toe. Het is nog niet bekend of er naast de extra banen ook extra racers naar de game komen. We weten al wel wat de uitbreiding gaat kosten. Je kunt op twee manieren toegang krijgen tot de content. Manier 1 is door het hebben van een Nintendo Switch Online + Expansion Pass abonnement. Manier 2 is 25 euro te betalen via de Nintendo eShop.

Ben jij blij met dit nieuws over Mario Kart 8? Of had jij graag een nieuwe deel gezien?