Mario Golf: Super Rush krijgt vandaag een nieuwe update!

Nintendo heeft via hun Twitter-pagina laten weten dat Mario Golf: Super Rush een nieuwe update zal krijgen. De update voegt niet alleen nieuwe verbeteringen aan de game, maar ook nieuwe content. De update is vanaf vandaag beschikbaar.



Mario Golf: Super Rush krijgt nieuwe content door middel van een update. De update zal vandaag beschikbaar zijn en zal de volgende elementen toevoegen.

– Ranked match

– Toadette, als speelbaar personage.

– New Donk City, een nieuwe course voor meer golf plezier.

– Verbeterde motion controls

Het lijkt er dus op dat deze update aardig wat dingen toevoegt aan de game! Nintendo heeft nog meer updates gepland voor de game, maar daar is op dit moment niks bekend over. Het zou niet raar zijn om in de toekomst meer nieuwe personages en courses te verwachten. Nintendo heeft laten weten dat door 2021 meerdere updates zullen komen voor Mario Golf: Super Rush. Houd vooral Nintendo’s social media pagina’s in de gaten!