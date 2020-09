Mario 64, Sunshine en Galaxy naar de Switch!

Vers van de pers; Nintendo kondigt zojuist een bundel aan met drie klassieke Mario titels.

De games verschijnen voor een beperkte periode

Nintendo heeft in een vrij onverwachte Nintendo Direct alles omtrent Super Mario in het zonnetje gezet. Dit vanwege het 35 jarig jubileum van de franchise. Er gingen al geruchten de ronde over een Super Mario Sunshine HD Remake, echter was er nog veel meer goed nieuws.

In de Nintendo Direct werd namelijk Super Mario 3D All-Stars aangekondigd. Een bundel met daarin drie fantastische Mario games. Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Stuk voor stuk prachtige games die volgens de beelden een HD poetsbeurt hebben gekregen. De bundel verschijnt al op 18 september, maar is voor een beperkte tijd beschikbaar. Spelers kunnen de drie games aanschaffen tot 31 maart 2021.