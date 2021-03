MAR10 Day met leuke kortingen!

Het is Mario dag vandaag en dat betekent bij sommige winkels korting op Mario spullen!

MAR10 Day kortingen alleen vandaag

Vandaag is het Mario dag, want het is 10 maart = MAR10. Een perfecte gelegenheid voor Nintendo om wat korting te geven op Mario games toch? Nou, helaas niet in de Nintendo eShop zelf, maar wel bij een aantal winkels. Game Mania, Bol.com en Mediamarkt hebben Mario artikelen soms flink in prijs verlaagd. Let wel op dat sommige kortingen alleen vandaag geldig zijn. Wees er dus snel bij.

Deze redacteur heeft eindelijk zijn langverwachte slag geslagen met Super Mario Maker 2. Heb jij nog gebruik gemaakt van deze speciale actie en zo ja, wat heb jij gekocht?