Man. Machine – Ncuti Gatwa neemt spelers mee in de mindset van een GRID Legend

Codemasters en EA lanceren vandaag de GRID Legends ‘Man.Machine’ trailer met de bekroonde acteur Ncuti Gatwa.

In de rol als Voltz Racings belangrijkste coureur Valentin Manzi, onderzoekt Ncuti de connectie tussen coureur en zijn auto en de toewijding die nodig is om racekampioen te worden. Spelers leren wat er voor nodig is om een racemonster van 1332 pk onder controle te krijgen en hoe ze de strijd moeten aangaan in de GRID World Series tegen Seneca, Voltz en Ravenwest. Ncuti staat bekend om zijn stijl en elegantie en deelt de spotlight met de Tushek TS 900, die met een exclusieve in-game livery in de game zit. GRID Legends is verkrijgbaar vanaf 25 februari op de Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox One en PC (via Origin en Steam).

Tushek maakt zijn videogame-debuut in GRID Legends met de TS 900 Racer Pro. Met maar 12 fysieke auto’s wereldwijd is deze exclusieve hybride-auto een favoriet bij de fans door zijn wegligging, prestaties en zijn maximale snelheid van 380 km/u. De TS 900 Racer Pro is de lichtste hypercar van dit moment, waarbij elk onderdeel zo ontworpen is om gewicht te verminderen en de ultieme race-ervaring te leveren. De in-game TS 900 Racer Pro biedt alle spanning die spelers verwachten van een hypercar en daagt de meest ervaren coureurs uit op stadscircuits en traditionele racecircuits.

“Het was een groot genoegen om samen met Ncuti te werken. Zijn vertolking van Valentin Manzi tilt onze verhaalmodus, Driven to Glory, naar een hoger niveau en wij weten zeker dat zijn fans het leuk gaan vinden om naast hem te racen,” zegt John Merchant, Brand Director bij Codemasters. “Spelers zullen nu begrijpen wat er nodig is om mee te doen in de GRID World Series en er zal meer nodig zijn dan focus en een paar goede manoeuvres om te winnen.”

GRID Legends is een actievolle racegame die bekende en nieuwe gameplay-mogelijkheden bevat. Met de Race Creator-modus kunnen spelers multi-class match-ups van hun dromen hosten en kan verder gepersonaliseerd worden door onder andere de weersomstandigheden en het tijdstip te veranderen of door het toevoegen van ramps en boost gates voor extra snelheid. Bovendien is ‘Driven to Glory’, een motorsportverhaal dat virtuele productie-technologie combineert met gameplay, waarbij spelers strijden om de GRID World Series. De hop-in multiplayer-functie met cross-platform-functionaliteit zorgt ervoor dat vrienden makkelijk met elkaar kunnen spelen op alle platforms zonder spelerslobbies en vriendschapsverzoeken.

Spelers die GRID Legends pre-orderen krijgen het Seneca & Ravenwest Double Pack*. Op de dag van launch krijgen spelers met deze content vier extra auto’s voor evenementen in de carrièremodus: de Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 en de Koenigsegg Jesko. Het content-pack bevat ook exclusieve Ravenwest-carrière-evenementen en exclusieve Seneca en Ravenwest team-iconen, liveries en banners.