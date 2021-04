Makers Celeste kondigen Earthblade aan

Extremely OK Games, de makers van hitgame Celeste hebben een nieuwe game aangekondigd: Earthblade. Het zegt nog weinig, de aankondiging is een vibe reveal, wat nog niet heel veel verteld over de nieuwe titel.

Wij hadden nog geen kennis van de term vibe reveal, dus naast ontdekken dat er een nieuwe game aankomt hebben we meteen een nieuwe term geleerd! Het doet precies wat je ervan verwacht: een korte impressie geven op basis van de titel en het logo, de muziek en een illustratie.

Earthblade is opnieuw een 2D game in een pixelwereld, vol met actie. Wanneer de game komt is geheel onduidelijk, waar ze zelf 20xx aangeven. In ieder geval voor het einde van de eeuw! In de korte teaser, die je hieronder kunt vinden, zien we een klein mannetje die uitkijkt over een groot gebergte en een stad op de berg, in de vorm van een zwaard. Wij krijgen er fantasy-vibes hiervan. We houden het in de gaten en hopen snel weer meer te horen! Wat vinden jullie van deze korte teaser? Welke vibes krijgen jullie?