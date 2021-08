Maker No More Heroes wilt franchise een tijdje laten rusten

Suda51, maker van onder andere de No More Heroes-franchise, is van plan om de reeks een tijdje te laten rusten. Dit vertelde de Japanse maker tijdens een interview met GameXplain.

Dit betekent dus dat de aanstaande release van No More Heroes 3 voorlopig de laatste zal zijn. Suda51 zegt zich op nieuwe IP’s te gaan richten, waardoor de avonturen van Travis Touchdown voor de komende tijd ten einde zullen zijn. De ontwikkelaar gaf zelfs aan dat hij zich de komende tien jaar niet op de franchise wilt richten. Het is daarmee nu afwachten met wat voor nieuw IP hij hierna dan zal komen.

No More Heroes 3 verschijnt op 27 augustus voor de Nintendo Switch.