Magic: Legends stopt per oktober

Executive Producer Steve Ricossa van Cryptic studios, de ontwikkelaar van Magic: Legends, laat weten dat per 31 oktober de servers zullen stoppen.

Het komt niet helemaal als een verassing, de bèta van het spel werd erg slecht ontvangen. Ondanks het falen van de game geeft Ricossa aan trots te zijn op wat ze bereikt hebben en zijn ze blij met de ervaring die ze hebben opgedaan binnen dit genre. Ze gaan alle nieuwe kennis zeker opnieuw gebruiken in andere games.

De bèta begon afgelopen maart en wordt nagenoeg alleen maar over de game geklaagd. Op Reddit is te lezen hoe gamers enkel met suggesties komen of klagen dat het niet goed werkt. Zelf heb ik de game na een goede 25 minuten weer gedeïnstalleerd omdat erg onspeelbaar was. Er wordt ook veel geklaagd over dat de developers niet luisteren naar de spelers, wat erg frustrerend kan zijn.

Op de website staat een FAQ, waar onder andere wordt aangegeven dat mensen al hun uitgegeven geld weer terugkrijgen. Wil je het alsnog proberen, dan kan dat tot 31 oktober. De game is via de Epic Games Store of Arc te spelen.